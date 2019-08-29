Темпы роста потребительского кредитования в России в июле 2019 года замедлились по отношению к тому же периоду годом ранее, говорится в исследовании БКИ «Эквифакс».

Рост потребкредитования в июле текущего года составил 7,6%. Рост показателя в июле прошлого года по сравнению с июлем 2017-го составил почти 36%.

Объем потребкредитов увеличился в июле 2019 года до 254 млрд рублей. В июле 2018 года показатель составил 236 млрд рублей, за аналогичный период 2017-го — 174 млрд рублей.

По словам генерального директора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, связано это с тем, что выдать кредит уже существующему клиенту банка гораздо проще, чем привлечь нового клиента и уговорить его взять кредит.

Всего в июле 2019 года было выдано 1,4 млн потребкредитов. Средняя сумма составляет 181 тыс. рублей.