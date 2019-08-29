Компания iDSystems 5 сентября станет партнером и участником Осенней Сессии Уральского форума, где выступит на конференции «Информационная безопасность финансовой сферы».
Осенняя Сессия Уральского форума состоится 5 сентября 2019 в Москве и соберет сотни специалистов по информационной безопасности, представителей финансовых организаций, регуляторов, компаний-интеграторов и вендоров.
Генеральный директор iDSystems Андрей Федорец выступит участником и соведущим дискуссии на одну из самых «горячих» тем на сегодняшний день: «Информационная безопасность Единой биометрической системы». Мероприятие начнется в 9-00.
Эксперты обсудят с аудиторией следующие злободневные вопросы:
- Электронный паспорт, Цифровой профиль, ЕБС, как ЕСИА+. Какова корреляция сведений, и в чём различие области применения?
- С помощью оценки степени соответствия (УБИ) предполагается предоставлять «финансовые и другие» услуги. Какими могут быть «другие» услуги и какова предполагаемая инфраструктура, требуемая для развёртывания в организациях, которые будут предоставлять «другие» услуги?
- Отдельные сегменты инфраструктуры выстроены. Взгляд регулятора и банка на возможность использования для целей, за пределами взаимодействия с ЕБС;
- Какие финансовые услуги банк может предложить после положительной УБИ? А какие хочет?
- Позволит ли УБИ обеспечить равные конкурентные преимущества для банков Топ-10 и Топ 300? А если не только УБИ, то что ещё?
Напоминаем, что конференция состоится 5 сентября 2019 года, в Москве по адресу: Лесная ул., 15, Отель «Холидей Инн Москва Лесная».
Компания iDSystems рада встрече на стенде №2, а также на тематических дискуссиях.
Регистрируйтесь и приходите, чтобы обсудить с нами важные вопросы по информационной безопасности. Мы с радостью поделимся накопившимся опытом и нашими идеями.
О компании iDSystems:
iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.
По состоянию на январь 2019 года компания iDSystems уже завоевала 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 53 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.
iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.
Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)
Источник: iCAM Group
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