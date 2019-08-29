Подразделение Альфа-Банка по работе с состоятельными клиентами «Альфа Private» заняло первое место в четвертом ежегодном рейтинге Forbes российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking. Чтобы войти в программу, клиенту необходимо иметь минимум 1 млн долларов, если он живет в Москве, и 550 тыс. долларов, если проживает в регионе.

Sberbank Private Banking в этом году расположился на второй строчке рейтинга (порог входа — 100 млн рублей). На третьем месте — Friedrich Wilhelm Raiffeisen (порог входа — 500 тыс. долларов). Четвертое место занял Private Banking ВТБ (порог входа в Москве — 50 млн рублей, в регионах — 30 млн рублей). Впервые в пятерку лидеров в этом году попал UniCredit Private Banking Russia (порог входа — 20 млн рублей).

Среди иностранных банков лидерами в этом году стали четыре прошлогодних участника рейтинга — UBS, Julius Baer, Credit Suisse и Pictet. Пятое место занял Citi Private Bank.

Российский рынок private banking сейчас превратился в рынок 10 игроков, рассказывает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. Общая доля на рынке 10 крупнейших игроков в результате достигла 80-85%. В то же время, иностранные инвестбанки постепенно уходят из России.