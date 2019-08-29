Федеральная налоговая служба (ФНС) в пилотном режиме рассылала в виде СМС и через мобильное приложение одного из крупнейших банков сообщения об имеющихся у граждан задолженности по имущественным налогам. Об этом сообщает «Российская газета» .

Долги россиян по имущественным налогам за год выросли на 8,6% — это самый низкий показатель за последние пять лет, отмечают в ФНС.

Для того, чтобы минимизировать неплатежи, налоговая служба рассылает должникам напоминания о необходимости уплаты налога по электронной почте, а также в тестовом режиме по СМС и через банковское приложение. В аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в торговых центрах работают мобильные офисы ФНС, где можно узнать задолженность способы ее оплаты в максимально короткие сроки. Также гражданам предоставлена возможность получения уведомлений о задолженности через работодателя.

Одновременно ФНС ведет работу по расширению возможностей уплаты налогов.