Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» прогнозируют отзыв лицензий у 45 банков в период с 1 июля 2019 года до 1 июля 2020 года. Об этом сообщается в докладе агентства по пересчету индекса здоровья банковского сектора.

Отмечается, что индекс после устойчивого снижения ушел в стагнацию. На 1 июля этого года он составил 89,3% На начало года значение индекса составляло 89,4% или 46 дефолтов банков.

«Текущее значение индекса на уровне 89,3% соответствует 45 дефолтам кредитных организаций, прогнозируемым агентством в течение периода с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года. На протяжении первого полугодия 2019 года отзывы лицензий были немногочисленны. Пока регулятор занят санацией отдельных крупных игроков, на рынке остается значительное число проблемных банков, финансовое состояние которых может создать угрозу интересам кредиторов в среднесрочной перспективе», — отмечается в докладе.

Фактически на рынке с начала 2019 года было отозвано 11 лицензий у кредитных организаций. Однако возобновление темпов расчистки в «Эксперте» ожидают во втором полугодии этого года.

«Выраженные признаки проблемности, наблюдаемые у ряда действующих банков по публичным данным, дают основания ожидать значительное увеличение темпов расчистки сектора уже во втором полугодии 2019 года <…> Массовая миграция игроков с низкой оценкой кредитоспособности в более высокие рейтинговые категории (то есть кардинальное улучшение их финансового состояния) представляется маловероятной. Таким образом, даже в случае замедления процесса отзыва лицензий регулятором большая часть ожидаемых дефолтов будет просто накапливаться и транслироваться на будущие периоды», — говорится в документе.

Также аналитики указывают, что более половины банков сталкиваются с проблемой фондирования. «За период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019-го 53% действующих банков столкнулись с чистым оттоком привлеченных средств населения, 48% — с чистым оттоком ресурсов предприятий. Такая динамика отражает рост концентрации фондирования на счетах в топ-10 банках», — указывают эксперты. Они добавляют, что у банков из топ-10 объем средств населения наоборот за период вырос на 15%. Такая тенденция наблюдается уже несколько лет.

«Такие изменения негативно сказываются на операционной эффективности деятельности и требуют трансформации бизнес-моделей со смещением акцентов на комиссионные продукты. Нередко такая трансформация сопряжена с повышением регулятивных рисков, например, в случае специализации на расчетно-кассовом обслуживании, основной риск которой – вовлеченность в проведение сомнительных операций», — добавили в «Эксперт РА».