Экономия банков на клиентах, которые уже перешли с СМС на push-уведомления, может составлять от 25% до 80%, посчитали эксперты. Об этом сообщают «Известия» .

По расчетам экспертов, расходы финансового сектора на СМС-оповещения составляют около 20 млрд рублей в год. Таким образом, совокупная экономия может составить 5–6 млрд рублей. Однако если у пользователя не работает интернет, банк обязан отправить ему СМС, что выступает дополнительной финансовой нагрузкой.

В ЦБ сообщили, что по закону банк обязан информировать клиента о совершении каждой операции по платежной карте. Порядок такого уведомления устанавливается в договоре с клиентом, подчеркнули в регуляторе.

В банках подтвердили, что push-уведомления обходятся значительно дешевле, чем СМС. Также переход на push-уведомления особенно выгоден на фоне постоянно повышающихся расценок сотовых операторов на сервис. При этом лишь три банка из топ-10 не берут плату за push-уведомления: ВТБ, Альфа-Банк и Промсвязьбанк. В среднем ежемесячно на услугу оповещений как в СМС-, так и в push-формате, клиентам приходится тратить 60 рублей. В некоторых банках на определенных тарифах эта сумма достигает 600 рублей. Рush-уведомления кредитным организациям обходятся почти бесплатно.

В Альфа-Банке доля нового канала информирования в общем объеме уведомлений составляет более 50%, в Совкомбанке — более 30%, в Райффайзенбанке — 25%, в Сити-Банке — 15%, рассказали в кредитных организациях. Около 80% пользователей приложения Московского Кредитного Банка уже перешли от СМС к push-уведомлениям, а в банке «Санкт-Петербург» — около 90%.