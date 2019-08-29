Клиенты банка «Таврический», использующие карты платежных систем Visa и Mastercard, получили доступ к сервису бесконтактной оплаты Google Pay, говорится в пресс-релизе финучреждения.



«Сервис Google Pay стал доступен владельцам карт Visa и Mastercard банка «Таврический», который является участником международной платежной системы под спонсорством РНКО «Платежный Центр». Обслуживание карточного портфеля осуществляется аутсорсинговым процессинговым центром «КартСтандарт» (ГК ЦФТ)», — отмечается в сообщении.



Сервис доступен для клиентов банка, использующих смартфоны с операционной системой Android версии 4.4 и выше и модулем бесконтактных платежей NFC. Google Pay поддерживается также на смарт-часах, оснащенных бесконтактным NFC-чипом и работающих на Android Wear 2.0.

Google Pay соответствует высоким требованиям безопасности — номер привязанной к сервису карты не хранится на мобильном устройстве и не передается торгово-сервисным предприятиям, для осуществления трансакций используется уникальный токен — 16-значная комбинация цифр, напомнили в банке «Таврический».