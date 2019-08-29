Чистая прибыль Газпромбанка в первом полугодии 2019 года составила 36,1 млрд рублей по МСФО (против 23,4 млрд рублей в первом полугодии 2018-го), говорится в релизе финучреждения.



Чистые комиссионные доходы оказались на уровне 10,9 млрд рублей, активы — 6,082 трлн рублей (6,532 трлн рублей на 31 декабря 2018 года).



Совокупный кредитный портфель составил 4,143 трлн рублей (4,24 трлн рублей на 31 декабря 2018 года). Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле — 2,3% (в сравнении с 2,4% на 31 декабря 2018-го).

Объем средств на счетах клиентов составил 4,48 трлн рублей (4,814 трлн рублей в конце 2018-го), отношение кредитов к депозитам на 30 июня 2019 года составило 92,5% в сравнении с 88,1% на 31 декабря 2018-го.