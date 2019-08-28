Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) проанализировал особенности финансового поведения родителей в зависимости от возраста детей. Результаты исследования банк обнародовал в среду, 28 августа.

Выяснилось, что рождение ребенка значительно влияет на структуру расходов человека и приводит к ее устойчивым изменениям. Они происходят скачкообразно и случаются трижды до достижения детьми совершеннолетия: непосредственно во время беременности мамы, в период, когда возраст ребенка достигает трех-четырех лет, а затем в период достижения им возраста примерно 11 лет.

«Далее в связи с возрастом меняются предпочтения родителей, и затруднительно сказать, что влияет на структуру расходов больше — вышеуказанный фактор или наличие детей, — отмечают авторы исследования. — Поэтому в исследовании фокус сделан на расходы родителей на ранних этапах жизни ребенка».

По данным Сбербанка, за год до рождения ребенка траты будущих родителей на развлечения достигают своего пика, но уже через шесть месяцев их доля резко снижается. К моменту появления ребенка на свет она падает на 6 процентных пунктов и составляет лишь четверть от максимальных значений. Кратковременный всплеск за шесть-семь месяцев до рождения ребенка связан, очевидно, с новостями о будущем пополнении семьи, рассуждают исследователи, уточняя, что стартовый уровень, как правило, более никогда не достигается.

Расходы на кафе и рестораны сокращаются на 2,7 п. п. (или на 41%) с последующим частичным возвратом к исходному уровню. Тем не менее траты в этом сегменте остаются достаточно близкими к среднему значению по всему населению. А вот на путешествия будущие родители тратят заметно меньше. Во время беременности мамы и в течение первого года жизни ребенка доля расходов на поездки снижается в среднем на 2 п. п. и остается вплоть до его совершеннолетия существенно ниже своего среднего уровня.

Во время беременности мамы ожидаемо наблюдается всплеск активности в категориях «аптеки» и «медицинские услуги». Кроме того, более чем на 10% возрастает спрос в сегментах «зоомагазины» и «магазины газонов и садов». Родители также активно покупают товары длительного пользования. Затраты на обустройство жилья (расходы на строительство и ремонт, покупку мебели и бытовой техники; объединены в условную категорию «все для дома») резко возрастают за четыре месяца до пополнения в семье. В это время они превышают свое типичное значение на 3,7 п. п. (44%).

В первые три года воспитания ребенка доля трат женщин и мужчин в различных сегментах заметно отличается. Так, например, расходы мужчин на лекарства и медицинские товары увеличиваются на 7% относительно среднего уровня, а расходы женщин в этой категории снижаются на 8%. Папы также наращивают долю трат на одежду, обувь и мебель, в то время как у мам она несколько сокращается. Оба родителя чуть реже ходят в кафе и рестораны и урезают расходы на спорт. Женщины также вынуждены меньше времени посвящать себе: на категорию «салоны красоты, массаж и спа» приходится лишь три четверти от обычного уровня трат.

В полученных данных можно проследить изменение финансового поведения клиентов. Во время беременности женщины действуют противоречиво: откладывают деньги на депозиты и почти одновременно берут займы (речь идет обо всей выборке, а не о конкретных людях, уточняют в Сбербанке). После появления ребенка семьи обращаются к кредитам более последовательно. В целом 28% граждан России в возрасте 18—65 лет имеют потребительский кредит . По группе россиян с детьми этот показатель возрастает почти вдвое — до 52%. Также зафиксирована устойчивая склонность семей брать ипотеку после рождения второго ребенка.

Еще одна традиционная статья родительских расходов — подготовка к школе. Это траты на одежду, обувь, книги, канцелярские товары и цветы. В выборку исследования по этой статье были включены только граждане с детьми в возрасте семи лет, то есть идущими в первый класс, и в возрасте 17 лет — десятиклассниками.

Траты в категориях «одежда» и «обувь» увеличились по сравнению с прошлым годом на 3,2%. В среднем по России они составили 4 116 и 1 719 рублей соответственно. Расходы на книги практически не изменились, а на канцтовары — упали на 10,3% в годовом выражении.



В общей сложности расходы на подготовку к школе в среднем по стране в этом году составили 7 282 рубля, что на 2,7% выше уровня 2018 года. Дороже всего собрать детей в школу в Сахалинской области: затраты на первоклассника составили 11 639 рублей, на десятиклассника — 10 764 рубля. Ненамного меньше оказались затраты в Москве и области — 10 438 рублей в среднем для первого и десятого классов. Минимальной стоимость подготовки к школе оказалась в Удмуртии: 5 604 рубля.