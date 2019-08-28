Канашский районный суд в Чувашии приговорил участника хакерской группы TipTop, совершавшей кражи денежных средств с банковских карт граждан, к 2 годам лишения свободы условно. Хакеры нескольких лет атаковали клиентов крупнейших российских банков, говорится в сообщении Group-IB.

Вредоносное программное обеспечение (ПО) было замаскировано под популярные приложения для мобильных устройств — приложения известных банков, мессенджер Viber, магазин приложений Google Play или графические приложения Adobe. Главной целью хакеров были клиенты крупных российских банков — пользователи смартфонов на ОС Android. Чтобы увеличить количество жертв, злоумышленники выкупали рекламу в поисковиках по запросу «мобильный банк» и размещали там ссылки на свои ресурсы.

После скачивания ПО на смартфон жертвы устанавливался банковский Android-троян Hqwar (Agent.BID), который мог перехватывать и читать СМС, записывать телефонные разговоры, отправлять USSD-запросы, но их главной целью была кража данных банковских карт.

Полиция установила, что к хищению денежных средств у жительниц Чувашской Республики причастен ранее судимый 31-летний житель г. Красноярска. Задержанный исполнял роль заливщика группы TipTop и непосредственно переводил деньги со счетов пользователей на счета и карты злоумышленников. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».