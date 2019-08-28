В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) произошло еще несколько назначений, после чего агентство объявило о завершении формировании новой команды, которое началось в январе 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Ключевые позиции в компании заняли Штефан Аугустин — он возглавил группу рейтингов структурированных финансовых инструментов, Армен Даллакян — группу рейтингов финансовых институтов, Владимир Сноркин — методологическую группу. Наталия Сусленникова назначена руководителем дирекции по развитию бизнеса, а Андрей Бобовников — старшим директором по международному развитию.

В начале 2019 года на пост главы агентства был назначен Игорь Зелезецкий. «Когда команда агентства укомплектована, мы готовы совершить качественный скачок в развитии АКРА как федеральной платформы рейтинговых услуг и центра компетенций», — прокомментировал он.