Украина не смогла продать за долги принадлежащий России Проминвестбанк. Об этом в среду сообщила фондовая биржа «ПФТС» (Первая фондовая торговая система), передает ТАСС.

По ее данным, запланированный на сегодня аукцион, на который были выставлены 99,7726% акций, не состоялся.

Как пояснили в ПФТС, где должны были состояться торги, фондовая площадка в установленный срок не получила заявок на покупку банка.

Государственная исполнительная служба выставила на продажу в ПФТС 99,7726% акций Проминвестбанка в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за недвижимое имущество связанных с олигархом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

Российский ВЭБ с 2008 года владеет 99,7726% акций Проминвестбанка. Он считает незаконным аукцион по продаже его акций и предлагал потенциальным покупателям обращаться по вопросу покупки акций напрямую. ВЭБ оценил инвестиции в Проминвестбанк в 2,7 млрд долларов.



Согласно данным Национального банка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов Проминвестбанк занимал десятое место среди 76 действовавших в стране банков.