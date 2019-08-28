В России начала работу собственная лизинговая компания Toyota — ООО «Тойота Лизинг». Компания создана как дочерняя структура Тойота Банка, уточняется в сообщении группы компаний Toyota.

Компания будет осуществлять деятельность под брендом Toyota Leasing. В продуктовой линейке предусмотрена программа для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а также программа для крупного бизнеса.

«Открытие ООО «Тойота Лизинг» реализуется в рамках общей финансовой платформы Toyota в России и является первым шагом компании к созданию сервисов транспортной мобильности — новых форм использования автомобиля в условиях современного города, — отмечается в релизе Toyota. — Лизинговая компания предложит корпоративным клиентам гибкие условия владения автомобилем, предусматривающие выбор подходящего размера аванса и срока лизинга , а также оперативное рассмотрение документов для проведения лизинговой сделки».



Уточняется, что клиенты смогут воспользоваться комплексным предложением по приобретению автомобиля с использованием страховых продуктов, разработанных специально для «Тойота Лизинга».