Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, рассказали РБК три источника, близкие к банку. Работа пока носит непубличный характер, а презентация устройства возможна не ранее следующего года.

По словам одного из собеседников, колонка будет работать на основе голосового помощника, который разрабатывает Центр речевых технологий (группа компаний «ЦРТ»), занимающийся разработкой систем распознавания лиц и голосов.

В начале августа банк опубликовал несколько вакансий для направления SberDevices. «У вас есть шанс в составе команды SberDevices стать создателем нового устройства и поучаствовать в полном цикле рождения уникального в своем роде продукта для многомиллионной аудитории b2c- и b2b-продуктов», — говорится в описании вакансий. В одной из них указан в качестве требования опыт участия в разработке NLP-платформы (Natural Language Processing, NLP — обработка естественного языка).