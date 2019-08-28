Аналитики Sberbank CIB рекомендуют инвесторам покупать бумаги Mail.ru, рассчитывая на рост их цены за счет роста выручки соцсети «ВКонтакте» и игрового сегмента. В настоящее время расписки компании торгуются в Лондоне на уровне 22,4—22,9 доллара.

При этом, как написала в комментарии аналитик инвестбанка Светлана Суханова, бумаги Mail.ru Group торгуются с дисконтом к «Яндексу». Она ожидает роста котировок бумаг компании до 28,2 доллара и указывает на сильные результаты, которые показывает соцсеть «ВКонтакте»: по оценке аналитика, в этом году вклад сервиса в выручку Mail.ru составит около 26%, в EBITDA — 42%. При этом в компании рассчитывают на удвоение выручки социальной сети в ближайшие 3—4 года.

В Sberbank CIB также отмечают укрепление позиций игрового сегмента бизнеса Mail.ru. Компания ожидает, что в абсолютном выражении EBITDA может увеличиться более чем вдвое (что соответствует нашим ожиданиям). В 2018 году игры для мобильных устройств обеспечили 59% совокупной выручки игрового сегмента (на 114% больше, чем в 2017 году). По оценке Сухановой, в 2019 году игровое направление обеспечит около 38% выручки компании, 25% EBITDA и 19% стоимости предприятия.

«Ключевые опасения связаны с потенциальной переплатой при заключении сделок. Кроме того, инвестиции в новые проекты могут оказывать давление на прибыль в кратко- и среднесрочной перспективе», — считает Суханова. В этом году Mail.ru Group подписала окончательные документы с партнерами по СП AliExpress Russia, а также заключила необязывающее соглашение о создании партнерства на платформе «из онлайна в офлайн» (O2O), которое выявило стоимость Delivery Club и Citymobil. Кроме того, компания привлекла партнера для развития своего киберспортивного бизнеса в мировом масштабе. Как считают в Sberbank CIB, в ближайший год Mail.ru может создать новые партнерства, в том числе для построения медиа- и музыкальной экосистемы, а также в сегменте classified.