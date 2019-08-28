Аналитики Sberbank CIB позитивно оценили финансовые результаты Polymetal за первое полугодие. Компания сообщила о росте EBITDA на 34% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Это обусловлено ростом добычи после вывода на полную мощность месторождения Кызыл. Чистая прибыль, служащая базой расчета дивидендов, выросла на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 188 млн долларов.

Единственным негативом для акционеров Polymetal стало снижение показателя FCF (свободный денежный поток) на 63 млн долларов из-за сезонного увеличения оборотного капитала. Однако, отмечают аналитики Sberbank CIB Ирина Лапшина и Алексей Киричок, во втором полугодии обычно наблюдается сезонное высвобождение оборотного капитала. По их оценке, в связи с недавним повышением цен на золото и предстоящим сезонным высвобождением оборотного капитала во втором полугодии объем FCF будет выше 350 млн долларов.

«Что могло бы способствовать уменьшению чистого долга примерно до 1,4 млрд долларов на конец 2019 года; при этом коэффициент «чистый долг/EBITDA» упадет примерно до 1,4», — говорится в комментарии инвестбанка.

Совет директоров Polymetal одобрил промежуточный дивиденд за перовое полугодие в размере 0,2 доллара на акцию, что соответствует совокупным выплатам 94 млн долларов (50% чистой прибыли, как и предусмотрено дивидендной политикой) и доходности в 1,5%.

По прогнозам Sberbank CIB, во втором полугодии компания может выплатить специальные дивиденды в размере не менее 100 млн долларов. В итоге совокупные дивидендные выплаты за 2019 год могут достичь 400 млн долларов, что будет соответствовать доходности 6%.