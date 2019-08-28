Промсвязьбанк, «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»), Открытая лизинговая компания («дочка» ПСБ), Вертолетная сервисная компания и авиационная компания «Конверс Авиа» подписали в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) соглашение о сотрудничестве в области поставок новой вертолетной техники. Об этом говорится в релизе, распространенном накануне Промсвязьбанком.

«Цель соглашения — сотрудничество сторон для создания благоприятных условий для производства, поставок, эксплуатации и обслуживания вертолетов российского производства. В рамках соглашения, рассчитанного на пять лет, планируется разработка и реализация программ, связанных с передачей новых вертолетов российского производства в операционную аренду. Также среди направлений сотрудничества значится подготовка типовых документов по аренде и поставке вертолетов, ведение послепродажного обслуживания, подготовка летно-технического персонала, а также организация технического контроля приемки вертолетов от эксплуатанта при их возврате из аренды», — отмечается в сообщении.

«Сегодня более 60% российского гражданского вертолетного парка имеет возраст более 25 лет. Его обновление — давно назревшая задача. До 2025 года может потребоваться замещение не менее чем 500—600 вертолетов. В денежном эквиваленте такой объем в текущих ценах составляет порядка 250—300 миллиардов рублей. Компаниям — эксплуатантам техники самостоятельно сложно найти ресурсы для обновления парка. Операционный лизинг — один из инструментов, который поможет решить такие задачи. Инициатива позволит оживить внутренний рынок вертолетных услуг и придаст стимул развитию рынка вертолетной техники, а банку даст дополнительную возможность диверсифицировать собственный бизнес», — прокомментировал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский заметил, что выход Промсвязьбанка на рынок операционной аренды вертолетной техники сделает вертолеты более доступными для эксплуатантов.

«Операционный лизинг вертолетной техники — новый продукт для авиационной отрасли России, который поможет не только обновить отечественный парк вертолетной техники, но и удовлетворить увеличивающиеся потребности реального сектора экономики в вертолетных перевозках. Он прежде всего предназначен для предприятий энергетического сектора, транспортных компаний, строительных организаций, являющихся ключевыми субъектами экономики страны. От успешности их бизнеса зависит будущее России. Именно поэтому, на мой взгляд, реализация проектов операционного лизинга вертолетной техники является стратегически важным шагом на пути развития отечественной экономики», — заявил генеральный директор Открытой лизинговой компании Сергей Огиенко.



Подписанный документ предусматривает создание совместных рабочих групп и разработку общих рекомендаций по реализации проектов, предусмотренных соглашением.

