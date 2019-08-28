Правительство РФ планирует рассмотреть проект федерального бюджета на 2020—2022 годы на заседании 19 сентября, до 1 октября он должен быть направлен в Госдуму, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Работа предстоит достаточно напряженная. Проект нового бюджета мы предполагаем рассмотреть на заседании правительства в сентябре, а именно — 19 сентября. Затем он будет направлен в Государственную Думу. Напомню, что в соответствии с графиком это нужно сделать до 1 октября», — заявил Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета, этот приоритет сохранится и на ближайшую трехлетку, заявил Медведев.

Глава правительства РФ в ближайшее время проведет ряд совещаний по расходам федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Первое совещание посвящено расходам в части демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и соцобеспечения.

«Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета, можно с полным основанием говорить, что этот бюджет — он должен быть социально ориентированным, и этот приоритет сохранится и в трехлетке", — сказал Медведев.

Практически по всем направлениям в этой сфере есть национальные проекты и концентрируются очень значительные финансовые ресурсы, отметил он.