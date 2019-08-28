Общие расходы российской экономики на чувствительные с точки зрения национальной безопасности объекты — вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности — в 2017 году составили 4,85 трлн рублей, или почти 5,3% ВВП за соответствующий год, следует из новых данных Росстата о национальных счетах России в 2014—2018 годах, сообщает РБК.

Росстат в статистическом представлении валового накопления свернул данные о расходах по двум этим категориям, и понять, сколько в отдельности потрачено на военные системы, а сколько — на исследования и разработки, невозможно.

РБК определил общий показатель засекреченных расходов по остаточному принципу — как разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 трлн рублей) и поименованными затратами на основные фонды, такие как здания, транспорт, оборудование и т. д. Актуальные данные есть только за 2017 год, поскольку Росстат еще не опубликовал детализацию валового накопления за 2018 год.

Секретные расходы в номинальном выражении выросли на 5,8% — с 4,59 трлн в 2016 году до 4,85 трлн рублей в 2017-м.

Доля скрытых расходов от общего размера ВВП осталась практически неизменной — около 5,3%.

Как следует из данных Росстата, в предшествующие годы доля секретных расходов росла, но в 2016—2017 годах остановилась на уровне 5,3% ВВП. Некоторое снижение в 2017 году (с 5,33% до 5,27% ВВП), вероятно, объясняется сокращением закупок вооружений и разработок. В 2018 году показатель мог еще снизиться, следует из утверждения Росстата об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал» (расходы на длительные вооружения и НИОКР как раз не учитываются в составе инвестиций в основной капитал).

Сокращение гособоронзаказа привело к спаду производства в оборонно-промышленном комплексе в 2019 году. По последним данным Росстата, в январе — июле 2019 года производство летательных аппаратов и космических систем — примерный ориентир для оценки гособоронзаказа в части крупных систем — сократилось на 41,5% к тому же периоду предыдущего года. После сильного роста на протяжении четырех лет впервые производство самолетов, космических кораблей и ракет рухнуло в 2018 году.