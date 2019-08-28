Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов в результате незаконной предпринимательской деятельности получил прибыль в размере 32 млрд рублей, заявил следователь по делу в Мосгорсуде.

«Возбуждено новое уголовное дело, Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, в результате на счетах подконтрольной ему компании было перечислено 32 миллиарда рублей», — сказал следователь в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на арест имущества экс-министра.

Адвокат Руслан Кожура пояснил РИА Новости, что официальное обвинение Абызову еще не предъявлено.

В понедельник следователь по делу Абызова заявил, что в ходе расследования было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 млрд рублей.