Количество выданных новых кредитных карт в июле 2019 года увеличилось на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 1,07 млн штук. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах России было отмечено в Москве (69,3 тыс.), Московской области (54,8 тыс.), Краснодарском крае (39,0 тыс.), Санкт-Петербурге (39,0 тыс.), Свердловской области (33,3 тыс.) и Республике Башкортостан (30,7 тыс.).

Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+31,0%), Белгородской (+24,4%) и Ленинградской (+20,9%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+17,9%), Пермском крае (+16,9%) и Воронежской области (+16,9%). В Москве рост составил 11,2%.

Сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено только в Кемеровской области (-3,4%).