Минэкономразвития ожидает, что курс доллара к концу 2019 года составит 65,8 рубля и за следующий год практически не изменится (к концу 2020-го — 65,6 рубля). Об этом говорится в прогнозе ведомства на 2019—2024 годы, поступившем в РБК . Согласно документу, таким будет курс при реализации базового сценария из прогноза Минэкономразвития, который планируется рассмотреть на заседании правительства 19 сентября.

Ранее на этой неделе данные обновленного макропрогноза МЭР представил глава ведомства Максим Орешкин , указав на повышение прогнозируемого среднегодового курса доллара в 2019-м с 65,1 рубля за доллар из апрельского прогноза до 65,4 рубля (прим. Банки.ру).

В последующие годы курс американской валюты, в соответствии с базовым сценарием из полученного РБК документа, будет медленно расти, однако лишь в 2024 году устойчиво превысит 67 рублей (среднегодовой — 67,4 рубля, на конец года — 67,6 рубля).

Выше отметки 70 рублей по итогам года курс доллара, согласно прогнозу Минэкономразвития, может подняться лишь в случае реализации консервативного сценария. Он предполагает, что мировые цены на нефть стабильно будут на 10—15 долларов за баррель ниже, чем в базовом: от 42,5 доллара в 2020 году до 45,9 доллара в 2024 году. В этом случае курс доллара к концу 2023 года может составить 70,1 рубля, а еще через год — 70,5 рубля.

Ранее Сбербанк улучшил прогноз курса нацвалюты на следующий год с 69 до 65 рублей за доллар. Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля до конца этого года составит 64,5 рубля за доллар.



ЦБ в среду установил официальный курс доллара на 29 августа на уровне 66,41 рубля. В ходе торгов на Московской бирже 28 августа курс доллара поднимался почти до 66,99 рубля.