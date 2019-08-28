Семья Гуцериевых пятый год подряд сохраняет первое место в рейтинге самых богатых российских семей по версии Forbes с состоянием в 5,65 млрд долларов.

Суммарная оценка состояний всех его представителей за год снизилась, но незначительно: с 5,97 млрд до 5,65 млрд долларов. Состояние сына основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева Саида Гуцериева выросло вдвое — отец передал ему свою долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам — свои доли в нефтяных компаниях и в сети торговли бытовой техникой «М.Видео».

Второе место в рейтинге заняла семья Ротенбергов с активами в 5,18 млрд долларов. Свои миллиарды они заработали благодаря подрядам «Газпрома» и другим госзаказам, в частности на строительство Керченского моста, который обошелся бюджету в 228 млрд рублей.

Семья Шаймиевых с активами 2,8 млрд долларов заняла третье место. Сыновья первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева Радик и Айрат не только сохранили статус самых богатых жителей региона, но и приумножили свои капиталы за год на 320 млн долларов.

Четвертое место в рейтинге журнала Forbes заняли Гапонцевы с активами в 2 млрд долларов, пятое — Евтушенковы с активами в 1,94 млрд долларов, шестое — Рахимкуловы с 1,89 млрд долларов, седьмое — Линники с 1,6 млрд долларов, восьмое — Саркисовы с 1,6 млрд долларов, девятое — Бажаевы с 1,51 млрд долларов, десятое — Михайловы с 1,16 млрд долларов.

Порог отсечения в нынешнем рейтинге составил 1,16 млрд долларов, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список: Магомедовы, Шамаловы и Зубицкие. Новичками рейтинга стали семьи Евтушенковых (АФК «Система»), Линников («Мираторг») и Михайловых (группа «Черкизово»).