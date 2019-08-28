Следственный комитет России забрал у столичного ГУ МВД дело о мошенничестве в сфере кредитования, возбужденное в 2015 году по заявлению Альфа-Банка в связи с долгами «Группы Е4», ранее принадлежавшей экс-министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Адвокат Абызова Александр Анис подчеркнул, что дело о кредитах «Группы Е4» не имеет отношения к преследованию Абызова и не объединено в одно производство с делом экс-министра, который с конца марта арестован по обвинению в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд рублей. По «кредитному» делу проходит бывший президент группы Е4 Андрей Малышев, его процессуальный статус — обвиняемый, сообщил Аснис.

В 2015 году уехавшего на лечение Малышева привлекли в качестве обвиняемого к делу о растрате 220 млн рублей госкорпорации «Роснано». В 2017 году это дело дошло до суда, но вернулось на доследование, после того как показания в защиту обвиняемых дал Анатолий Чубайс. Все фигуранты сейчас на свободе, расследование продолжается — в том числе в отношении Малышева, который до сих пор находится в розыске.

Ранее Альфа-Банк подал заявление с требованием проверить компанию Абызова на мошенничество. На тот момент «Группа Е4» должна была Альфа-Банку 10,9 млрд рублей, из которых 5,65 млрд рублей — кредиты, а 5,2 млрд рублей — банковские гарантии по проектам. В «Группе Е4» говорили, что добиваются реструктуризации долгов, в Альфа-Банке утверждали, что представители «Группы Е4» уклоняются от переговоров.

16 февраля 2017 года ГУ МВД по Москве провело выемку в офисе «Группы Е4» — это было последнее следственное действие с участием сотрудников компании, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования.