Отличные практики в маркетинге и рекламе расскажут свои методики и кейсы, тренды, которые они наблюдают на рынке. С начала проведения и до позднего вечера мы, вместе с вами, в жарких спорах и обсуждениях выработаем понимание стратегии маркетинга различных компаний из разных сфер, и приготовимся правильно выстраивать свои активности и маркетинг в 2020 году.

Спикеры представляют решения от таких компаний, как: Out of Cloud, «Почта России», Adwise, TGI Fridays, Promwad Electronics, Объединённые кондитеры, edding International, RU-CENTER, Spark.ru, GetResponse, телеканал «Пятница», Influense Stars, Sociorama, eSputnik, Transit Media Group и многие другие.

Основные секции программы сформированы по наиболее важным сегментам управления, аналитики и разработки маркетинга, чтобы охватить полностью весь процесс разработки стратегии маркетинга так, чтобы использовать в новом году исключительно рабочие решения.

Спонсоры и партнёры предоставят свои подарки и бонусы, на площадке проведения всегда можно встретиться со своими клиентами для планирования новых проектов, на основе услышанного от спикеров контента, а итоговые видеозаписи не дадут информации забыться.

Для каждого типа аудитории есть удобные тарифы, а при регистрации нескольких участников предоставляются скидки.

Программа и полные подробности