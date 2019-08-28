В последние годы Китай принял комплекс мер для регулирования краткосрочных спекулятивных операций на рынке иностранной валюты.
Народный банк Китая понизил курс юаня на 25 базисных пунктов, до 7,0835 юаня за доллар. Как следует из статистики регулятора, это новое минимальное значение с 18 марта 2008 года.
Как отметил в этой связи ведущий аналитик «Миньшэн чжэнцюань» Цзе Юньлян, значительная девальвация юаня исключена. «Во-первых, осуществляется контроль над оттоком капитала из экономики. Да и в балансе текущих операции по-прежнему сохраняется положительное сальдо, поэтому сильного давления на обменный курс не будет», — приводит его слова китайский деловой портал «Ицай».
«С другой стороны, в последние годы Китай принял комплекс мер для регулирования краткосрочных спекулятивных операций на рынке иностранной валюты. К тому же, ценность валюты страны определяется состоянием ее экономики. КНР является относительно быстро растущей крупной мировой экономикой, поэтому курс юаня стабилизируется на рациональном для него уровне», — полагает специалист.
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