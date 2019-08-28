Банк России стал владельцем более чем 99,99% обыкновенных акций нижегородского Вокбанка. Об этом сообщает в среду пресс-служба регулятора.

Как поясняется, приобретение акций осуществлено в рамках реализации плана участия Банка России в предупреждении банкротства Вокбанка. ЦБ приобрел дополнительный выпуск обыкновенных акций Вокбанка на 2,73 млрд рублей, следует из сообщения.

Напомним, 17 апреля текущего года было объявлено о возложении на Фонд консолидации банковского сектора функций временной администрации Вокбанка. Решение было принято в связи с отзывом с 17 апреля 2019 года банковской лицензии у Тройка-Д Банка, который был инвестором Вокбанка в рамках осуществления мер по предупреждению его банкротства с участием Агентства по страхованию вкладов. Вокбанк продолжал работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился.

Объявляя в июле этого года о планируемых докапитализации и приобретении Вокбанка , ЦБ подчеркивал, что после этого будет обеспечено соблюдение кредитной организацией нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала.



Банком России рассматривается возможность реализации акций Вокбанка в установленном порядке заинтересованным инвесторам, отмечал регулятор в июле.