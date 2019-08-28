Банковская группа «Зенит» получила за первое полугодие 2019 года 739 млн рублей чистой прибыли, что на 20% лучше финансового результата за аналогичный период прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка «Зенит».

Чистые операционные доходы за первое полугодие выросли на 26,6% в годовом выражении до 5 691 млн рублей.

«Ключевыми факторами положительного финансового результата стали рост чистого комиссионного дохода (плюс 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и сокращение расходов на резервы», — отмечается в сообщении «Зенита».

В числе прочего отмечается, что группа продолжает меры по повышению качества кредитного портфеля. «Доля кредитов второй и третьей стадии в соответствии с МСФО 9 в общем кредитном портфеле снизилась и составила 7,7% (против 8% на 1 января 2019 года), отношение таких кредитов к капиталу составило 44,9% (против 50,4% на начало года)», — указано в релизе.

Значение норматива достаточности общего капитала в соответствии с требованиями базельского соглашения составил 17,7%, норматива достаточности капитала первого уровня — 11,9% (при нормативных значениях 8% и 6% соответственно). Капитал группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского комитета банковского надзора, на 30 июня 2019 составил 36,4 млрд рублей.

Активы группы на отчетную дату составляют 221 млрд рублей.



В банковскую группу «Зенит» помимо одноименного головного банка входят банк «Девон-Кредит», Липецккомбанк, банк «Зенит Сочи», Спиритбанк.