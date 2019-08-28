Российский рынок акций по итогам вчерашнего дня не изменился; глобальным инвесторам не хватает уверенности: Российский рынок акций во вторник снижался – индекс РТС опустился на 0,1% до 1 268 пунктов, а индекс Московской биржи не изменился и закрылся на отметке 2 659 пунктов – так как инвесторы оценивали противоречивые сигналы о прогрессе американо-китайских торговых переговоров. Рынок все еще не доверяет комментариям Дональда Трампа по поводу прогресса в торговых переговорах, который Китайская сторона пока не подтвердила. Курс рубля опустился на 0,6% до 60,44 руб. за долл. Цены на нефть Brent были сильными, прибавив 0,7% до $59,95/бар. Акции азиатских компаний сегодня осторожно идут вверх после распродаж на американском рынке, хотя усиление опасений по поводу состояния глобальной экономики и торговли продолжают оказывать давление на настроение рынка. Российский рынок акций, вероятно, откроется на уровне вчерашнего закрытия и будет двигаться в боковом тренде в ожидании новостей о ходе американо-китайских торговых переговоров.

Банк “Санкт-Петербург”: финансовые результаты за 2К19 по МСФО; ПОЗИТИВНО

Банк “Санкт-Петербург” (ВЫШЕ РЫНКА) вчера представил финансовые результаты за 2К19 по МСФО и провел телефонную конференцию. Прибыль опередила наш прогноз и консенсус-прогноз рынка на 4-8%. Главным источником опережения прогноза прибыли стал комиссионный доход, рост которого составил 40% г/г (что на 11-16% выше ожиданий). Тем не менее, главный вопрос заключается в том, насколько устойчив этот тренд. Чистая процентная маржа испытывала давление из-за высокой стоимости фондирования в 2К19 (хотя мы ожидаем, что этот тренд изменится в ближайшие кварталы) и снижения доходности портфеля ценных бумаг (из-за изменений в структуре валют). Акции банка торгуются по коэффициенту P/BV на уровне 0,3x, а по коэффициенту 2019П P/E на уровне 2,7x, что предполагает дисконт 12-13% к средним показателям за последние два года. Предстоящий обратный выкуп акций с премией 8% к текущей цене на рынке является краткосрочным фактором поддержки бумаги. Планы банка ускорить рост корпоративного кредитования – еще один фактор поддержки акций, хотя потребуется время, чтобы доказать рынку способность увеличить за счет этого ROE банка.

Результаты за 2К19: комиссионный доход – главный источник опережения прогноза прибыли. Чистый процентный доход за 2К19 почти не изменился г/г и составил 5,3 млрд руб. при чистой процентной марже 3,5% (- 0,2 п. п. г/г). Снижение маржи было вызвано повышением стоимости фондирования (мы ожидаем разворота этого тренда в ближайшие кварталы) и снижением доходности портфеля ценных бумаг (из-за изменений в структуре валют). Это, тем не менее, было нейтрализовано ростом комиссионного дохода на 40% г/г, что на 11-16% выше нашей оценки и консенсус-прогноза рынка на фоне сильной динамики сегмента пластиковых карт и расчетно-кассового обслуживания. Торговый доход оказался в позитивной зоне в 2К19 (0,5 млрд руб.), однако этого пока оказалась недостаточно, чтобы компенсировать убыток по этой статье за 1К19. Отчисления в резервы за 2К19 также оказались приятным сюрпризом, составив 1,5 млрд руб., что на 9-14% ниже нашего прогноза и ожиданий рынка при стоимости риска 1,6% (что ниже прогноза менеджмента 1,7-1,9% за 2019 г.). При этом коэффициент покрытия кредитов третьей стадии улучшился на 1,9 п. п. до 95,6%. Тем не менее, Банк “Санкт-Петербург” зарезервировал 0,3 млрд руб. под обесценение финансовых активов по справедливой стоимости в отчете о прибылях и убытках. Таким образом, в совокупности отчисления в резервы примерно соответствуют ожиданиям рынка. Операционные расходы за 2К19 составили 3,4 млрд руб., что соответствует консенсус-прогнозу рынка. В результате чистая прибыль за 2К19 составила 2,2 млрд руб. при ROAE на уровне 11,5% – что на 4-8% выше нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка.

Прогноз на 2019 г. и обновленная стратегия. В ходе телефонной конференции менеджмент подтвердил все свои основные цели на 2019 г. Банк обновил свою долгосрочную стратегию, и сейчас видит больше возможностей для роста корпоративного кредитования (банк планирует поддерживать свою рыночную позицию в основном регионе присутствия, то есть в Санкт-Петербурге, и увеличивать рыночную долю в Москве). Банк подтвердил ориентир по ROE на уровне 15% на 2020 г. и более отдаленную перспективу, а также планы по возврату избыточного капитала акционерам (банк подтвердил свой ориентир по Н1.2 на уровне 9,75%) в форме дивидендов и обратных выкупов акций.

Ожидается обратный выкуп акций. Учитывая сильную позицию банка по капиталу (Н1.2 равен 10,4% против 9,75%, согласно цели самого банка), банк недавно объявил еще один обратный выкуп акций: банк выкупит 12 млн акций (примерно 2,5% капитала) на pro-rata основе по цене 53,5 руб. за акцию (с премией 8% к текущей цене на рынке); заявки принимаются с 6 сентября до 7 октября. Обратный выкуп – краткосрочный фактор поддержки акций банка, однако заявки будут удовлетворены лишь частично. Предыдущий обратный выкуп акций был в 8 раз переподписан; к выкупу было предложено примерно 97 млн, что эквивалентно 56% акций банка в свободном обращении.

Евгений Кипнис: ekipnis@alfabank.ru (Старший аналитик)

X5 начала производить кассы самообслуживания; НЕЙТРАЛЬНО

Как сообщает газета “Ведомости”, X5 (FIVE LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) начала производить кассы самообслуживания. Компания сама разработала как устройства, так и программное обеспечение и сейчас тестирует оборудование в некоторых из своих магазинов “у дома”. Цена касс не раскрывается, однако ожидается, что она будет в 2-4 раза ниже цены аналогов. Мы считаем, что производство кассового оборудования и его внедрение по всей сети с целью сокращения расходов на персонал укладывается в цели компании по улучшению эффективности собственных магазинов. Этот шаг должен способствовать дальнейшему укреплению доверия инвесторов к тому, что у X5 все еще существует потенциал оптимизации расходов и сохранения сильной рентабельности EBITDA. Тем не менее, краткосрочное влияние этой новости на акции, вероятно, будет весьма умеренным.

Собственные кассы самообслуживания: запуск пилотного проекта. Интерфейс сделан на основе дизайна похожих устройств в сетях фастфуда; устройства оснащены мультитач-экраном, 2D-сканером для распознавания штрихкодов, стереодинамиками, микрофоном для звуковых приложений и голосовых сервисов, 3D-камерой и проч. В 11 московских магазинах у дома уже тестируются 67 касс собственной разработки. После 30 сентября X5 решит, как дорабатывать аппараты и как их внедрять по всей сети. На данный момент кассы самообслуживания производства NCR находятся в 36 магазинах “у дома”, 36 гипермаркетах и 49 супермаркетах.

Евгений Кипнис: ekipnis@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

Противоречивые новости о потенциальном делистинге МТС с биржи в Нью-Йорке; НЕЙТРАЛЬНО

Вчера участники рынка получили противоречивую информацию о возможном делистинге МТС (MBT US; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) с биржи в Нью-Йорке. Как заявил Владимир Евтушенков, у компании нет планов немедленно уйти с биржи в Нью-Йорке. СМИ со ссылкой на источник, близкий к МТС, сообщили, что никакого стратегического решения в отношении рынков капитала компания не приняла, и статус вопроса не изменился с момента последнего сообщения компании на эту тему. Поскольку ясности в отношении будущего делистинга нет, мы считаем, что акции МТС будут торговаться без сильных драйверов роста в краткосрочной перспективе.

Как сообщило агентств Reuters со ссылкой на мажоритарного акционера АФК Система Владимира Евтушенкова, у МТС нет планов уходить с биржи в Нью-Йорке в ближайшем будущем, так как этот вопрос не является вопросом первой очередности. Он добавил, что компания не приняла никакого решения в отношении делистинга. Агентство “Интерфакс”, ссылаясь на неназванный источник, близкий к МТС, позже сообщило, что статус вопроса, связанного с делистингом, не изменился; МТС продолжает анализировать стратегические возможности. На прошлой неделе менеджмент МТС заявил, что решение в отношении рынков капитала будет рассматривать совет директоров, и участники рынка узнают о нем в ближайшие два месяца.

По всей видимости, будущий статус листинга в США – это выбор между весьма ограниченными стратегическими выгодами для компании и большими расходами, связанными с быстрым уходом с биржи в Нью-Йорке. Хотя риторика менеджмента МТС и АФК Системы последние несколько месяцев свидетельствовала о весьма ограниченных выгодах сохранения листинга в США и, следовательно, о большой вероятности изменений, в целом для нас не станет сюрпризом решение компании отказаться от делистинга, учитывая высокую стоимость этого шага. На АДР МТС приходится 36,77% акций в свободном обращении стоимостью $2,9 млрд (примерно 196 млрд руб.) при текущей цене на рынке. Если предположить, что в случае наихудшего сценария ни один из владельцев АДР не согласиться на конвертацию АДР в локальные акции, компании потребуется выкупить все АДР в свободном обращении с последующим сильным увеличением долга МТС (по аналогии с делистингом Мегафона в 2018 г.) для оставшихся акционеров. Чистый долг МТС составил 310 млрд руб. на конец 2К19, а отношение чистого долга к EBITDA – 1,6x.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

Polymetal: финансовые результаты за 2К19 по МСФО: НЕЙТРАЛЬНО

Polymetal (POLY: LN; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представил финансовые результаты за 2К19 по МСФО. Выручка и EBITDA в целом соответствуют консенсус-прогнозу рынка, при этом чистая прибыль продемонстрировала некоторую слабость на фоне разовых статей (убытки по курсовым разницам). СДП оказался негативным, отражая сезонный тренд увеличения оборотного капитала, что в сочетании с дивидендными выплатами за 2018 г. привело к увеличению чистого долга на 12% в сравнении с концом 2018 г. Polymetal объявил о промежуточных дивидендных выплатах в размере $0,20 на акцию, что соответствует промежуточной дивидендной доходности в 1,4%. Дата закрытия реестра назначена на 6 сентября. Мы ожидаем более сильной динамики показателей в 2П19 на фоне роста цен на золото и считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ для акций компании.

Основные итоги мы приводим ниже:

Выручка от продаж выросла на 20% г/г до $946 млн на фоне роста производства золота на 22% в золотом эквиваленте.

EBITDA выросла на 34% г/г на фоне роста объемов производства. Денежные затраты в 1П19 оказались на 3% выше и составили $ 667/на унцию золотого эквивалента (прогноз компании составлял $ 600-650/унций в золотом эквиваленте на 2019 г) на фоне сезонности продаж. Совокупные денежные затраты выросли на 1% до $904/унций золотого эквивалента. Оба показателя, как ожидается, снизятся в 2П19.

Чистая прибыль снизилась на 13% г/г до $ 153 млн из-за убытков по курсовым разницам.

Чистый долг составил $1 698 млн, что эквивалентно коэффициенту LTM/EBITDA на уровне 1,92x. Рост был вызван сезонным увеличением оборотного капитала и дивидендными выплатами за 2018 г.

Polymetal объявил о промежуточных дивидендных выплатах в размере $0,20 на акцию (против $0,17 на акцию в 1П18): дата закрытия реестра назначена на 6 сентября. Коэффициент дивидендных выплат соответствует дивидендной доходности на уровне 1,4% при текущей цене акций.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)