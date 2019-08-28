Агентство по страхованию вкладов подтвердило кредитный рейтинг банка «Московское Ипотечное Агентство» на уровне «ВВВ+(RU)», прогноз — «стабильный»

Кредитный рейтинг КБ «МИА» определяется относительно устойчивой оценкой собственной кредитоспособности в сочетании с высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны правительства Москвы, поясняют аналитики, указывая, что банк «не является ключевым налогоплательщиком Москвы, при этом существуют риски для бюджета субъекта, связанные с потенциальным ухудшением состояния банка».