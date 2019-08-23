Сбербанк запускает новый сервис — выезд менеджера для открытия расчетного счета малому- и микробизнесу, говорится в сообщении кредитной организации.

Клиент может сам зарезервировать счет на сайте и выбрать сервис выездного менеджера Сбербанка или оставить заявку, после чего с ним свяжется сотрудник банка и поможет зарезервировать счет.

Выездной менеджер по телефону обсудит с клиентом список необходимых документов, дату, время и место встречи. Он же на месте поможет открыть счет.

Данный сервис доступен в 61 городе России, в ближайшее время также будет доступен в 75 городах.