Банк непрофильных активов, созданный в рамках деятельности ЦБ РФ по оздоровлению банковской системы в июле 2018 года на базе банка «Траст» путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций, на внеочередном общем собрании акционеров обновил состав наблюдательного совета. Изменения освещены в релизе БНА, распространенном во вторник.

Так, в совет вошел президент — председатель правления БНА Александр Соколов. Еще одним новым членом набсовета стал Максим Першин. В справке о новых членах набсовета, в частности, отмечается, что Александр Соколов в свое время работал с Михаилом Задорновым в ВТБ 24, затем в составе его команды перешел в банк «Открытие». Помимо позиции главы БНА он занимает пост председателя совета директоров АО «Интеко» и ПАО «НПК «ОВК» и является членом наблюдательного совета банка ВТБ. Максим Першин ранее занимал топ-должности в Альфа-Банке и связанных структурах, также какое-то время работал в МДМ Банке.

Одновременно набсовет БНА покинул советник председателя Банка России Алексей Симановский.

Численный состав совета расширен до восьми человек. Помимо Соколова и Першина в совет БНА входят первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, президент — председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов, директор по специальным инвестиционным проектам РФПИ Илья Бахтурин, заместитель генерального директора по правовым вопросам УК РФПИ Михаил Иржевский, член наблюдательных советов банка «ФК Открытие», Iconic, QIWI PLC Елена Титова, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Центральный банк как акционер заинтересован в том, чтобы в наблюдательном совете были представлены независимые акционеры, имеющие профильные компетенции в управлении финансовыми и нефинансовыми активами. Такой подход способствует большей эффективности работы Банка непрофильных активов», — прокомментировала новый состав совета Ксения Юдаева.



«Прозрачность корпоративного управления — важный аспект работы БНА. Банк «Траст» и банк «Открытие» больше не являются аффилированными лицами — организации не составляют единую группу лиц по закону «О защите конкуренции». Переизбрание членов наблюдательного совета — одна из итераций, которая помогла завершить процесс. Это позволит сделать нашу работу еще более прозрачной и понятной как для рынка, так и для надзорных органов», — отметил Александр Соколов.

