Также увеличился средний лимит по кредитным картам: если в первом полугодии прошлого года он составлял порядка 65 тысяч рублей, то в этом году — уже около 70 тысяч рублей.

«Рост популярности кредитных карт характерен в целом для рынка, — говорит директор центра розничных рисков УБРиР Александр Трофимов. — Судя по отчету НБКИ, с января по июнь этого года российские банки выдали 5,8 млн штук кредиток, а годом ранее было выдано почти на 1 млн штук меньше. Причина такого высокого спроса, на мой взгляд, в том, что при помощи кредитки можно получить желаемую покупку здесь и сейчас. Но в отличие от потребительного кредита, платежи по которому нужно вносить обязательно каждый месяц, условия по кредитным картам подкупают тем, что пользоваться деньгами банка можно абсолютно бесплатно на протяжении 1-3 месяцев, а по нашей карте «240 дней без %» — до 8 месяцев».

Несмотря на доступность банковских денег и лояльность условий, просроченная задолженность по кредитным картам сокращается. «На фоне растущего портфеля доля проблемной задолженности по кредитным картам в УБРиР снижается. Если на 1 июля 2018 года этот показатель составлял 6,7%, то на 1 июля 2019 года на просрочке свыше 30 дней находится всего 5,8%», — подчеркнул Александр Трофимов.

По его словам, на это есть несколько причин. Во-первых, беспроцентный период до 120 или 240 дней обеспечивает заемщикам значительный временной лаг, чтобы полностью погасить задолженность за соответствующий расчетный период. «Кредитная карта — довольно сложный инструмент для клиентов: многие не понимают, что такое грейс-период и что такое минимальный обязательный платеж. Именно поэтому сотрудники фронт-зоны и колл-центра регулярно консультируют наших заемщиков, повышая их уровень финансовой грамотности», — отметил эксперт.

Во-вторых, снижение просроченной задолженности объясняется совершенствованием системы оценки потенциальных заемщиков. Также УБРиР сместил акцент на кредитование «своих» клиентов с проверенной платежной дисциплиной.