Половина работодателей принимает специалистов с высокой квалификацией на работу, но не предлагает им зарплату или должность выше, чем это изначально предполагалось в вакансии. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

С кандидатами, чьи навыки превосходили требования, заявленные в вакансии, сталкивались 93% опрошенных работодателей, 7% респондентов не приходилось рассматривать таких специалистов.

Так, 30% респондентов готовы предложить таким соискателям более высокую зарплату и должность или создать для них новые рабочие места. Только 3% работодателей готовы предложить более высокую зарплату, но без повышения в должности.

При этом 11% работодателей отказывают кандидатам, чья квалификация выше их требований. Самой распространенной причиной отказа (64%) стало предположение работодателей о том, что для сотрудника работа будет временной, 28% респондентов уверены, что такому кандидату будет некуда расти в компании. Четверть работодателей с недоверием относится к причинам, по которым высококвалифицированный работник идет на понижение в должности и зарплате, 22% предполагают, что у таких сотрудников не будет мотивации к работе, 15% работодателей не уверены, что кандидат предоставил им достоверные данные о своей квалификации.