Арбитражный суд Башкирии оставил без движения заявление Промтрансбанка о несостоятельности компании «ПТБ-Лизинг». Об этом сообщила накануне уфимская редакция РБК , уточнив, что иск о банкротстве дочерней компании банка поступил в суд 15 августа.

Требования к должнику заявитель оценил в 214,1 млн рублей.

В пакете документов истец не представил суду лицензию Банка России, подтверждающую статус кредитной организации, и устав предприятия, говорится в определении. Устранить нарушения заявителю предложено в срок до 23 сентября 2019 года.

На сегодняшний день Промтрансбанк — единственный банк, зарегистрированный в Башкирии. Еще в начале текущего года в регионе были три собственные кредитные организации, но у Роскомснаббанка была отозвана лицензия, а Социнвестбанк был присоединен к Банку ДОМ.РФ, напомнили в Национальном банке Башкирии.

Заявление о несостоятельности собственной «дочки» — тревожный знак, отмечают эксперты. По словам экономиста Всеволода Спивака, проблемы в Промтрансбанке возникли уже несколько лет назад. «Субъективно он был более уязвим, нежели Роскомснаббанк, у которого лицензию уже отозвали. Но логика Центробанка не всегда линейна. Если же говорить в общем, то места для частного традиционного банкинга в России не осталось, — считает собеседник уфимской редакции РБК. — Выживать могут либо нишевые банки, либо кэптивные, либо госбанки».

Однако, как отметил исполнительный директор Ассоциации кредитных и финансовых организаций Башкирии Мударис Каримов, в этом году Банк России провел плановую комплексную проверку Промтрансбанка и дал положительное заключение о финансовом положении кредитной организации.



«Процедура банкротства — это один из способов избавиться от ненужных структур в рамках оптимизации. Очевидно, компания «ПТБ-Лизинг» оказалась неэффективной», — отметил Каримов.