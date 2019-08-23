Мария Русева назначена первым заместителем председателя правления Росбанка, говорится в сообщении кредитной организации. Она заменит в этой должности Андре-Марка Прудана, который принял решение выйти на пенсию, и будет курировать финансы, риски, правовые вопросы, претензионную работу, постоянный контроль, финансовый мониторинг, комплаенс и закупки.

Также совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Алексея Лолы членом правления Росбанка, отвечающим за развитие розничного бизнеса группы Росбанк. Он заменит Арно Дени, первого заместителя председателя правления Росбанка, который принял решение развивать свою карьеру за пределами группы.

Максим Лукьянович, директор департамента малого бизнеса и департамента сети и развития продаж Росбанка, будет назначен заместителем Алексея Лолы.

Мария Русева с 2015 года по июль 2019 года занимала должность председателя правления Societe Generale Serbia. Ранее Мария 10 лет проработала в Societe Generale Expressbank Bulgaria. Она начала свою карьеру в Expressbank в качестве руководителя корпоративного и инвестиционного бизнеса, в 2010 году вошла в правление банка.

Алексей Лола работал в банке «Кубань Кредит». Затем переехал в Нью-Йорк, где работал консультантом по информационной безопасности в компании PwC. В 2014 году он присоединился к команде банка «ДельтаКредит» в России. В апреле 2017 года он перешел в Росбанк.

Максим Лукьянович в 1998 году начал работу в Белорусском биржевом банке. С 2001 года работал в Приорбанке, с 2012 года занимал руководящие позиции в Райффазенбанке. С октября 2013 года работал в МДМ Банке. В августе 2015 года назначен директором департамента малого бизнеса Банка Москвы, с мая 2016 года – руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ. В апреле 2017 года начал работать в Росбанке в должности директора департамента малого бизнеса.