Портал «Госуслуг» представил прототипы пяти новых суперсервисов интернет-режима: «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека», сообщили ТАСС в Кабмине во вторник.

В начале августа вице-премьер Максим Акимов и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин представили первые пять прототипов сервисов, включая «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», «Поступление в ВУЗ онлайн», «Переезд в другой регион», «Цифровое исполнительное производство». По ним уже собрано более 2,5 тыс. отзывов, абсолютное большинство опрошенных оценивает их положительно, отмечают в Кабмине.

Как отметил Акимов, чьи слова приводят в кабмине, новые суперсервисы ориентированы на реальную жизненную ситуацию, за ними стоит глубокая трансформация внутренних процессов ведомств. «Наша главная цель — сделать так, как удобно человеку, а не так, как видится нам, чиновникам. Размещая прототипы суперсервисов, мы надеемся узнать, удобен и достаточен ли потенциальным пользователям функционал, дизайн, чего не хватает. Мы заинтересованы в ответах и реакции», — сказал он.

Паршин, комментируя запуск прототипов, подчеркнул, что такой формат работы уже себя оправдал, поскольку граждане, потенциальные пользователи функционала, активно проходят опросы и дают развернутые, конструктивные замечания. «В них содержится много того, что мы не замечали при разработке прототипов, либо это уходило на второй план. В сентябре мы планируем подвести итоги по первой десятке суперсервисов и рассказать о поступивших предложениях. И, конечно, в дальнейшем они будут учтены при доработке сервисов», — добавил замминистра.

Запуск в РФ суперсервисов по 25 приоритетным жизненным ситуациям предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика». До конца года на портале госуслуг будут размещены прототипы всех суперсервисов.