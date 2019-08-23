Снижение чистой прибыли обусловлено в первую очередь особенностью учета в капитале первого уровня бессрочных субординированных еврооблигаций, номинированных в иностранной валюте.
Чистая прибыль Московского Кредитного Банка за первое полугодие 2019 года составила 2,2 млрд рублей, при этом отдельно за II квартал банк заработал 1,9 млрд. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка.
По сравнению с первыми шестью месяцами 2018 года чистая прибыль снизилась на 80,4%, свидетельствуют данные МКБ.
«Снижение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года обусловлено в первую очередь особенностью учета в капитале первого уровня бессрочных субординированных еврооблигаций, номинированных в иностранной валюте, на фоне резкого укрепления курса рубля в первом полугодии. Это дало отрицательный эффект на прибыль и в аналогичной сумме положительный эффект на переоценку капитала. С точки зрения общего изменения капитала эффект нейтральный. Также на прибыль повлиял рост отчислений в резервы до 5,6 млрд рублей, основная часть которых была создана в I квартале 2019 года и связана с ухудшением финансового состояния крупного корпоративного заемщика», — поясняется в релизе МКБ.
Процентные доходы выросли на 4,5% по сравнению с шестью месяцами 2018 года до 70,5 млрд рублей, комиссионные доходы — на 2,7% до 7,5 млрд.
Банк сохранил размер активов на уровне начала года — 2,1 трлн рублей.
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов уменьшился на 4,7% за шесть месяцев и составил 705,2 млрд рублей. Динамика связана с крупными погашениями во II квартале на фоне рыночного снижения спроса со стороны корпоративных заемщиков, а также с валютной переоценкой, обусловленной укреплением рубля. При этом объем кредитов, номинированных в рублях, увеличился на 8% за первое полугодие 2019 года.
Отдельно розничный портфель вырос на 4,7% — до 101,2 млрд. Рост произошел за счет увеличения ипотечного кредитования на 13% до 23,4 млрд рублей и необеспеченного потребительского кредитования на 2,6% до 74,1 млрд.
Объем средств на счетах и депозитах клиентов (62,5% совокупных обязательств банка) составил 1 трлн 204,6 млрд рублей и сократился на 5,3% с начала 2019 года, при этом рост за II квартал равнялся 5,4%. Объем депозитов розничных клиентов увеличился на 16,6% за шесть месяцев до 437,2 млрд рублей. Объем корпоративных депозитов сократился с начала года на 14,5% до 767,4 млрд (во II квартале был рост на 5,4%).
Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», составил 21%, коэффициент достаточности капитала первого уровня — 13,6%. Совокупный капитал банка по базельским стандартам сократился на 2,4% за первое полугодие до 290,3 млрд рублей, что было преимущественно обусловлено валютной переоценкой и выплатой банком дивидендов.
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