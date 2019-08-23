Власти готовы предложить альтернативу системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Как рассказал в кулуарах Московской биржи заместитель министра финансов Алексей Моисеев, Минфин и ЦБ готовят по этому поводу специальное заявление.

«Подробностей сообщить не могу, но аббревиатуры ИПК не будет. Речь идет о модернизации существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения», — уточнил он.

О том, какое пенсионное будущее ждет россиян, может стать известно уже в начале сентября. «Через неделю мы сделаем заявление», — сообщил чиновник.

Введение системы ИПК взамен накопительной пенсии обсуждается в России уже несколько лет. Впервые концепция была представлена в сентябре 2016 года. Законопроект планировалось обсудить в этом году на весенней сессии Госдумы, однако сроки были перенесены на осень.

В марте представители Минфина рассказывали, что его рассмотрение ИПК переносится на неопределенный срок, однако уже летом финансовые власти пообещали опубликовать текст законопроекта для общественного обсуждения в конце августа. Согласно опросу «Левада-Центра», две третьих жителей станы не готовы делать дополнительные взносы на пенсию.

Моисеев напомнил, что в свое время обсуждался законопроект о введении пенсионных схем. Он предусматривал различные преференции для тех, кто откладывает на будущую пенсию. В 2016 году Минфин предлагал предоставлять налоговые льготы гражданам, держащим накопительные пенсионные счета в банках, и страховать их по аналогии с вкладами и пенсионными накоплениями.

