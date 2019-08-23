Минэкономразвития в ответе на проект поправок в закон о банкротстве, подготовленный в Минюсте, предложило распространить запрет продажи единственного жилья в случае банкротства гражданина на апартаменты; также ведомство предложило распространить иммунитет на деньги, вырученные от продажи единственного жилья, и обязать регионы определить, что считать роскошным жильем, сообщают «Ведомости» .

По действующей редакции Гражданского процессуального кодекса, даже если установлено, что апартаменты – единственное жилье гражданина-банкрота, они будут включены в конкурсную массу, проданы с торгов, а деньги от продажи – распределены между кредиторами, если предложение Минэкономразвития будет принято, апартаменты смогут исключать из конкурсной массы должника наравне с жилым помещением, чего пока судебная практика не допускает, говорят эксперты; апартаменты уже рассматриваются как жилье полицией, почтальонами, коммунальными службами, нужно защищать владельцев апартаментов так же, как владельцев квартир.

Должников, живущих в апартаментах, может быть много в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, считают эксперты; если поправка будет принята, конечно, это будет потерей с точки зрения конкурсной массы, но небольшой: апартаменты, как правило, на 20% дешевле квартир.

Важно, чтобы законопроект не стал лазейкой для ухода от обязательств и умышленного вывода из конкурсной массы более значимого имущества, чем необходимо должнику и членам его семьи, комментирует представитель Альфа-Банка, поэтому такую возможность нужно разумно ограничить: в частности, избежать двоякого толкования в судах понятия нежилых помещений (апартаментов), а также адекватно, учитывая специфику региона, определить понятие роскошного жилья.

Минюст предлагал считать роскошным жилье дороже 30 млн рублей или площадью более 33 кв. м на каждого проживающего, Минэкономразвития против такого подхода: у гражданина должна быть возможность заранее, исходя из четких критериев, узнать, возможно ли взыскание его единственного жилья, а не в последующем состязательном процессе в судебном заседании.