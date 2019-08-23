Минэкономразвития (МЭР) перерабо­тало и еще раз внесло в правительство законопроект, определяющий правила пересмотра обязательных требований для бизнеса («Об обязательных требованиях»), сообщают «Ведомости» .

МЭР предлагает поделить требования на три категории по степени ответственности за их нарушение; требования, составляющие гостайну, а также относящиеся к сфере госбезопасности, под «регуляторную гильотину» не попадут, а все остальные обязательные требования должны пересматриваться каждые пять лет; все они будут включены в специальный перечень, требования не из списка применяться не могут.

Бизнес считает, что обязательные требования еще нужно доработать — законопроект касается только требований, установленных нормативно-правовыми актами, и не распространяется на федеральные законы и технические регламенты, в которых также есть много обязательных и не всегда обоснованных требований, также не ясно, как новый закон будет регулировать требования, устанавливаемые регионами.

По словам экспертов, еще одна проблема – исключения из «регуляторной гильотины» отдельных ведомств и министерств, такие исключения должны быть минимальными.