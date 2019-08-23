Топ-менеджеры «Еврофинанс Моснарбанка» хотят выкупить у Росимущества 50% + две акции банка, но письменного обращения в правительство по этому вопросу пока не поступало, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Менеджмент «Еврофинанс Моснарбанка» претендует на долю ВТБ и Газпромбанка… Письменное обращение в правительство не поступало, разговоры такие ведутся», — сказал Моисеев.

Замминистра финансов напомнил, что другие банки тоже проявляют интерес к пакету акций банка. Кроме того, по-прежнему возможна передача пакета акций Промсвязьбанку, подчеркнул Моисеев.

«Решение будет принимать правительство, формировать его будет Росимущество. Но моя позиция, что нет смысла говорить о дроблении этих долей, должна быть продажа стратегическому инвестору одним пакетом. Строго говоря, нет разницы (кому продать пакет акций. — Прим. ред.), здесь вопрос в том, что менеджмент должен будет показать комфорт венесуэльской стороне», — резюмировал замминистра.