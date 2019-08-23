Банк «Восточный», находящийся под контролем компании «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеров, не стал списывать вечные субординированные облигации для повышения норматива достаточности капитала, следует из сообщения, которое банк разослал инвесторам (есть у РБК ). Информацию о том, что банк не списывает суборды, РБК подтвердила пресс-служба «Восточного».

Компания SCI Finance B. V. сообщила держателям субордов «Восточного», что списание бондов было назначено на 23 августа. Но 21 августа банк уведомил компанию, что «в результате внутренних мер, принятых менеджментом заемщика (банка. — Прим. РБК)», списания в указанную дату не произойдет. Более того, банк может получить поддержку от своего крупнейшего акционера — «Финвижн». «Недавно она направила банку обязывающее предложение о выкупе определенных обеспеченных активов банка на общую сумму в 2,2 млрд рублей», — говорится в сообщении SCI Finance B. V.

Банк выпустил субординированные облигации в 2013 году на 7 млрд рублей. В 2017 году банк конвертировал их в вечные облигации, их держателями являются около 300 VIP-клиентов «Восточного», говорил РБК один из держателей.

Риск списания субордов банка возник в июне, после того как «Восточный» выполнил предписание ЦБ по созданию резервов на 5 млрд рублей. Тогда норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) уменьшился до уровня ниже 5,125% (до 4,66% на 12 июня). Этот показатель должен составлять не менее 4,5%, но его уменьшение до уровня ниже 5,125% уже может являться поводом для автоматического списания вечных субординированных обязательств банка. «Восточный» ранее сообщал РБК, что выплаты процентов по субордам могут быть приостановлены, а обязательства конвертированы в капитал, но решение по этому вопросу будет принято до конца августа.

Во вторник в пресс-службе «Восточного» уточнили, что на 12 августа норматив достаточности капитала был выше 5,125%. Банк предпринял ряд действий по восстановлению запаса капитала, а «также воспользовался поддержкой своего акционера — «Финвижн», которая предоставила юридически обязывающее предложение о выкупе активов на общую сумму 2,2 млрд рублей».

«Финвижн» и Baring Vostok борются за контроль над «Восточным» с весны 2018 года, стороны ведут разбирательство в Лондонском международном третейском суде. В феврале 2019 года против основателя Baring Vostok Майкла Калви и ряда топ-менеджеров фонда было заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. По версии следствия, Калви убедил совет директоров уступить кредит Первому коллекторскому бюро в обмен на акции инвестфонда IFTG, которые стоили 600 тыс. рублей. Заявление в ФСБ подал миноритарий «Восточного» и партнер Аветисяна Шерзод Юсупов, который также голосовал за отступное. Калви заявлял, что акции стоят 3 млрд рублей, и связывал уголовное дело с акционерным конфликтом. После возбуждения дела «Финвижн» выиграла один процесс в Лондоне и ряд судов в России, получив контроль над «Восточным».

Сумма в 2,2 млрд рублей сопоставима с вкладом, который компания должна была внести в выкуп допэмиссии акций «Восточного». Baring и «Финвижн» еще в 2018 году договорились поддержать банк на 5 млрд рублей, выкупив его акции в пропорциональном объеме — по 2,5 млрд рублей. Допэмиссия в итоге не состоялась, «Финвижн» заблокировала ее проведение через суд. Baring Vostok неоднократно заявлял, что у его оппонентов не было денег на участие в дополнительном размещении. Если бы фонд провел ее единолично, он бы размыл долю «Финвижн». Пресс-служба «Финвижн» не ответила на вопрос РБК об источнике средств на поддержку «Восточного».



Представитель Baring Vostok сообщил РБК, что в фонде не знают о предложениях по выкупу активов, и указал, что «Финвижн» «блокирует доступ к оперативной информации». «При этом как крупнейший инвестор мы приветствуем любые решения, направленные на восстановление достаточности капитала банка, при условии, что это не очередные бумажные обещания», — сказал собеседник. «Однако вызывает резонный вопрос и сомнение в чистоте намерений «Финвижн» тот факт, что, имея средства для выкупа активов, они не стали пропорционально участвовать в дополнительной эмиссии, согласованной с ЦБ, заблокировав ее в суде», — заключили в Baring Vostok.