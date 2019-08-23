Количество отправляемых клиентам банками писем в 2019 году выросло на 62% по сравнению с 2018 годом, говорится в исследовании Mail.ru. Об этом сообщает «Коммерсант» . При этом эксперты Mail.ru указывают, что за год повысилась открываемость писем. Если год назад клиенты читали лишь каждое пятое письмо из банка, то сейчас — каждое четвертое.

В Сбербанке пояснили, что увеличение количества писем обусловлено клиентскими запросами. В ВТБ и Промсвязьбанке сообщили, что рассылают по электронной почте лишь продуктовые предложения и с согласия клиента. В Тинькофф Банке объясняют рост увеличением клиентской базы, основная часть писем — сервисные. В СМП-Банке рассказали, что банк лишь в 2019 году начал активно развивать e-mail-рассылки: клиентам шлют рекламу, информационные письма, проводят опросы.

По мнению экспертов, активный рост электронных писем несет для клиентов ряд рисков. Прежде всего по банковской тайне, поскольку банк не проводит верификацию электронной почты клиента, о чем ранее заявляли в ЦБ. Кроме того, возрастает и риск мошенничеств с помощью фишинговых рассылок.