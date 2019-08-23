Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:17 мск доллар прибавил 17 копеек, а евро — 29 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 23 копейки), курс евро — 73,63 рубля (плюс 33 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, сильных движений на валютном рынке во вторник не ожидается.

«Границами колебаний рубля в паре с долларом остаются отметки 65 и 67. Но следует помнить, что после окончания периода уплаты налогов рубль очень часто слабеет на локальном снижении объема предложения валюты на рынке», — добавлял он.