Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО за первое полугодие 2019 года снизилась на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,5 млрд рублей.

На 1 июля 2019 года активы банка составили 657,5 млрд рублей, уменьшившись на 2,4% по сравнению с 1 января 2019 года.

Чистый комиссионный доход за первое полугодие 2019 года составил 3,3 млрд рублей, что выше результата первого полугодия 2018 года на 21%. Чистый процентный доход за отчетный период составил 11,1 млрд рублей (рост на 7,3% по сравнению с первым полугодием 2018 года). Основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов.

Розничный кредитный портфель вырос с начала 2019 года на 11,4% и составил 94 млрд рублей.

Выручка основного бизнеса за полугодие 2019 года выросла на 14% и составила 14,7 млрд рублей.