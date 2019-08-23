Бывший вице-президент, директор по безопасности банка «ФК Открытие» Сергей Бабкин подал кассационную жалобу на постановление о признании сделки недействительной и взыскании с него 30 млн рублей в пользу банка, говорится в материалах арбитражного суда Московского округа. Заявитель обжаловал в кассации постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 июля. Тогда было отменено решение арбитражного суда Москвы от 6 марта, когда банку было отказано в иске к Бабкину.

Истец просил суд признать недействительной сделку по выплате банком в пользу Бабкина премии в размере 30 млн рублей от 1 августа 2017 года и взыскать с него эту сумму.

Апелляционная коллегия в постановлении от 4 июля отметила, что в более ранний период банк не производил выплату премий и материальной помощи в столь значительном размере за полугодия, доказательств выполнения ответчиком особо сложной и трудоемкой работы в период, предшествующий выплате, не представлено. Эта сделка не имела для банка экономического смысла, она является недействительной, посчитал апелляционный суд.

Столичный арбитраж в решении от 6 марта отметил, что в материалах рассматриваемого спора отсутствуют доказательства осведомленности ответчика о неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Арбитраж посчитал, что истец не доказал факт злоупотребления правом со стороны работника. Доказательств наличия умысла со стороны сотрудника банка на причинение вреда должнику либо его кредиторам материалы дела не содержат.

Арбитраж 20 сентября 2018 года отказал истцу в принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество Бабкина. Также банк просил наложить временное ограничение на выезд ответчика из РФ. Суд отклонил ходатайство истца.

Банк летом 2018 года подал в суд ряд исков к экс-менеджерам о признании сделок недействительными и выплате денежных средств.