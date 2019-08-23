Министерство экономического развития РФ понизило прогноз по инфляции на конец 2019 года до 3,8% с 4,3%, указанных в апрельском прогнозе. Об этом рассказал журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.

Прогноз по инфляции в 2020 году понижен до 3% с 3,8%, заложенных в апрельском документе, а в 2021—2024 годах сохранен на целевом уровне в 4%.



По данным Росстата, инфляция в России в июле составила 4,6% в годовом выражении.