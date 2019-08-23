Ухудшение глобальной экономической ситуации на фоне торговых противостояний является ключевым фактором риска для экономического развития России в 2020—2022 годах, считают в Минэкономразвития РФ. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.

«В 2019 году мировой экономический рост, по оценке Минэкономразвития, опустится ниже отметки в 3% впервые с 2009 года. С учетом развернувшихся торговых войн, являющихся дополнительным препятствием для мирового экономического роста, прогноз был пересмотрен в сторону снижения. Ожидается замедление роста мирового ВВП до 2,5% в 2024 году», — добавил Орешкин.

Министр также отметил, что «мировая экономика не будет фактором, способствующим более быстрому росту российской экономики».



Ранее Орешкин заявлял, что грядущий возможный глобальный кризис из-за торговой войны между США и Китаем окажет негативное влияние на Россию, но к этому кризису страна готова больше, чем к кризисам 2008 и 2014 годов, благодаря действию бюджетного правила и инфляционному таргетированию.