Мошенники выманивают у граждан деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, сообщает «Коммерсант» . По словам собеседников издания, это имена финансовых аналитиков из числа тех, кто часто дает комментарии на телевидении, радио, в газетах и других СМИ.

Выделяют две основные схемы мошенничеств с участием имен известных аналитиков. Первая — это перевод средств на брокерские счета псевдоинвестиционных компаний. Фамилии, которыми представляются мошенники, носят настоящие аналитики, звонок «аналитика» повышает доверие клиента, и он легко соглашается перевести средства в компанию, название которой похоже на известное. Вторая схема — звонки тем, кто уже вложил средства в псевдоинвестиционную платформу и желает их вернуть. Помощь от имени банка предлагал «известный аналитик». При этом он пояснял, что вывод денег возможен лишь через QIWI-кошелек, для чего на него нужно перевести 50–100 тыс. рублей.

Специалисты по информационной безопасности кредитных организаций сообщили, что зафиксировали chargeback — оспаривания карточных операций в пользу «инвестиционных платформ» x90, Alldayoption и т. п. Клиенты перечисляли туда деньги с банковских карт, а потом не могли вывести.

В QIWI сообщили, что сотрудничают с банками-партнерами и с ФинЦЕРТом по этому направлению. Там не зафиксировали сильного роста обращений клиентов по таким запросам, поскольку в первую очередь пострадавшие обращаются в свой банк, из которого было проведено списание. В ЦБ подтверждают, что знают о таком виде мошенничества, которое, по сути, не отличается от других техник социальной инженерии.